Anitta assume que já quis entrar na política e explica o motivo

Anitta estampa a nova capa da conceituada revista Cosmopolitan Espanha. A cantora, que está prestes a estrear na série "Elite", da Netflix, falou à publicação sobre mostrar seu posicionamento político aos fãs. Ela também comentou sobre um desejo antigo que já passou por sua cabeça: entrar para a política no Brasil.

A funkeira explicou que, num primeiro momento, costumava evitar se posicionar politicamente para os fãs, por não estar muito por dentro dos assuntos que envolvem o tema. “Sendo uma das pessoas mais famosas do meu país, as pessoas me pediam para me posicionar e eu estava muito longe disso tudo, não entendia nada“, disse, que contou que se sentiu confortável de se posicionar apenas após ter aula de política com a amiga Gabriela Prioli.

“Então comecei a estudar com uma amiga advogada [Gabriela Prioli] que entende muito de política. Ele me deu aulas ao vivo no meu Instagram e eu transmiti. A situação exigia isso porque o Brasil havia se tornado antidemocrático e agressivo“, explicou.

Contudo, embora seja atualmente um livro aberto quanto ao seu posicionamento político, Anitta diz que não acha tão necessário famosos se posicionarem sobre o assunto. "A minha verdadeira opinião é que pessoas como eu não deveriam revelar em quem vamos votar. Nós deveríamos encorajar os outros a procurarem informações e poderem encontrar seus próprios candidatos”, disse ela.

Entrada na política

Além disso, a funkeira revelou que, devido à situação política que o Brasil vem enfrentando nos últimos tempos, já passou por sua cabeça a possibilidade de se candidatar. “Passou pela minha cabeça, mas está tudo coberto de tanta sujeira que é melhor ensinar as pessoas a serem independentes e a entenderem que governantes não mandam. Eles só fazem isso se nós permitirmos”.

E completou: “Se estivermos unidos somos mais fortes. O problema é quando a intenção da política é dividir a sociedade, porque aí as pessoas começam a brigar entre si e esquecem que são eles, os políticos, que trabalham para nós”.