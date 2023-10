Dayanne Bezerra explica motivo do exagero na segurança em evento

No último fim de semana, as irmãs Dayanne e Deolane Bezerra viralizaram nas redes sociais, após internautas ficarem intrigados com a quantidade exagerada de seguranças que acompanhava as duas durante um evento no Piauí. Na ocasião, a própria Deolane compartilhou uma foto ao lado dos profissionais, mostrando que estava muito bem amparada pelos mesmos.

No total, eram cinco profissionais. Mas, segundo Dayanne, a equipe contratada para acompanhar cada passo das duas não foi uma decisão delas. "Não fomos nós quem contratamos. Os contratantes que nos convidaram para o evento que nos disponibilizaram e colocaram aqueles seguranças todos pra gente, porque o nosso alcance lá no Piauí é muito grande. Não fomos nós que exigimos", explicou a Dra à coluna Mariana Morais.

Nas redes sociais, diversos internautas ficaram sem entender a quantidade exagerada de profissionais para garantir a segurança das duas. Alguns, inclusive, criticaram bastante. "É tão ridículo essas subcelebridades andando com um monte de segurança por aí só tá pagando mico", disse uma internauta. "Pra que isso tudo de segurança? Tá se achando a Madonna, tadinha", escreveu outro.

Briga de família

Recentemente, Deolane e Dayanne Bezerra atravessaram uma fase bastante atribulada e ficaram um tempo afastadas. O desentendimento entre as duas começou na festa junina de Carlinhos Maia, em Alagoas, onde Dayanne se envolveu em uma briga pesada com o influencer Rico Melquíades, e acabou expulsa do evento.

Na ocasião, Deolane permaneceu na festa, mesmo após sua irmã ter sido convidada a se retirar. E a postura da loira acabou magoando a irmã. Contudo, apesar de ter deixado a irmã ir embora sem ela, Deolane chegou a usar os stories do Instagram para tentar defendê-la das críticas que vinha recebendo, por entrar em vias de fato no evento alheio.

