Lucas Souza revela que ainda tem sentimentos por Jojo Todynho

Em conversa com a amiga Kally Fonseca, Lucas Souza abriu o coração e falou sobre seus sentimentos por Jojo Todynho. O ex-militar comentou sobre ainda ter sentimentos pela apresentadora e disse que levou uma foto dela para o confinamento.

Kally então questionou sobre a foto da cantora, já que, atualmente, Lucas está se envolvendo com a peoa Jaquelline no confinamento. “Mas deu o que deu, e está acontecendo o que está acontecendo [ele e Jaquelline]. Você acha que tem sentido ainda ver a foto?”, perguntou a loira.

Lucas então justificou que sua relação com Jaque é algo recente. “A Jaquelline eu conheço há um mês, né? Eu estou me envolvendo e tudo, mas vai chegar o momento que eu vou conversar com ela [Jaquelline] que eu sinto que tenho um negócio mal resolvido [com a Jojo Todynho]”, assumiu o peão.

Ele disse, ainda, que evitou se envolver sério com outra mulher por ainda gostar da ex-companheira, com quem subiu ao altar, em janeiro de 2022. “Você sabe que eu gosto muito [da Jojo], né? Eu não quis ficar com outra pessoa porque eu gosto muito. Se eu ficasse com outra pessoa, nunca mais teria a possibilidade de ficar com quem eu quero”, disse ele sobre Jojo.

Affair com Jaquelline

Na última sexta-feira (13/10), Lucas Souza e Jaquelline Grohalski deram um beijão de tirar o fôlego na festa de "A Fazenda 15". Depois, os dois movimentaram o edredon e fizeram a temperatura subir no PlayPlus da Record.

Além disso, Lucas aproveitou a dinâmica do "Fogo no Feno" para se declarar à Jaque e ainda aproveitou para elogiar a amiga Kally Fonseca. “De manipulador, vou colocar a Jaquelline e de marionete vou colocar a Kally. Seguinte: vou ser bem breve, só pra fazer uma brincadeira mesmo. De marionete, eu coloquei a Kally porque na festa ela cai, levanta, bebe, se diverte, brinca com todo mundo. Uma energia boa, que contagia todo mundo”, explicou.

E sobre Jaquelline, disse o seguinte: “E aí, essa aqui, essa mulher maravilhosa, eu vou colocar ela como manipuladora, porque ela tá manipulando meu coração! Só por causa disso ela é uma baita manipuladora”, derreteu-se o ex-militar.

