Virginia surge com rosto irreconhecível e assusta fãs

Os fãs que acompanham os stories da influenciadora digital, Virginia Fonseca, no Instagram, ficaram um tanto assustados. É que a influenciadora compartilhou imagens de seu rosto, após ter realizado um procedimento estético para tratar o excesso de espinhas.

Recentemente, o problema com acnes enfrentado pela influencer tem virado assunto nas redes sociais, pois muitos internautas acreditam que o rosto dela começou a sofrer com espinhas após ela começar a usar a base lançada por sua marca própria.

No vídeo, Virginia mostra o rosto visivelmente inchado e tomado por vermelhidão, por conta da realização do procedimento, que visa acelerar a limpeza da pela e remoção das acnes. Além disso, ainda é possível ver algumas espinhas na testa dela, que nem os filtros da plataforma foram capazes de esconder.

Nas redes sociais, diversos seguidores comentaram sobre a mudança brusca no rosto da mulher de Zé Felipe. "Gente, a mulher é humana, cada um com seus tipos de organismos. Ela vai ter espinha até aonde os hormônios dela agir, pra isso tem profissionais que ajudam com tratamentos pra isso não acontecer mais. Eu hein, a mulher não pode ter espinha", desabafou um.

Polêmicas com as filhas

Recentemente, além de ter que lidar com comentários sobre as espinhas em seu rosto, Virginia Fonseca também tem aguentado diversos ataques que recebe nas redes sociais, por conta da criação de suas filhas. Diversos internautas acusam a influenciadora de ter preferência pela filha mais velha, Maria Alice, e de deixar a mais nova, Maria Flor, de lado.

Além disso, um vídeo recente em que a influenciadora desabafa sobre a caçula sempre estar resmungando por tudo também deu o que falar. Os internautas apontaram que Virginia supostamente não teria paciência com Maria Flor.