Anitta já está em conversa avançada para assumir carreira de Melody

Anitta segue caminhando para cumprir mais um tópico de sua lista de desejos. Depois de expressar publicamente a vontade empresariar Melody quando ela já estivesse próxima à sua fase adulta, a funkeira já começa a mexer os pauzinhos para concretizar seus planos.

A coluna Mariana Morais descobriu que a cantora está em conversas bem avançadas com Belinho, pai e atual empresário de Melody, para que ele passe o bastão do comando da carreira da jovem para ela. Ainda não há nada assinado, até porque Anitta avisou que gostaria de empresariar Melody quando ela completasse seus 17 anos, o que deve acontecer em 4 de fevereiro de 2024.

Contudo, Belinho e Anitta já estão se acertando para tão logo assinarem o contrato e Melody passar a ter sua carreira gerenciada pela artista. Enquanto isso, o empresário segue à frente dos projetos da filha. Vale destacar que a chegada de Melody à Rodamoinho, agência e produtora musical de Anitta, deve acontecer logo após a funkeira ter perdido um dos maiores nomes de seu casting, a cantora e ex-BBB, Juliette.

Aproximação pública

Mas, enquanto as negociações entre Anitta e Melody não são formalizadas, as duas artistas já vêm dando indícios de que uma parceria de longa data vem em breve. Anitta tem interagido sempre nas publicações de Melody nas redes sociais, coisa que não fazia antes. Além disso, as duas deixaram as brincadeiras de se alfinetarem publicamente de lado.

A cereja do bolo foi o convite de Anitta para Melody participar de seu pré-Carnaval em Salvador, no começo de janeiro. Entretanto, a presença da jovem acabou sendo cancelada, por conta da faixa etária do evento. É que Melody ainda é menor de idade e o show conta com venda e patrocínio de bebidas alcoólicas.

Anitta topou desafio do pai de Melody

Com apenas 13 anos de idade, Melody já fazia sucesso com seus falsetes e seus clipes inspirados em músicas de grandes artistas, como a própria Anitta. Foi nesta mesma época que a Poderosa se envolveu em uma troca de farpas com o pai da jovem, Belinho, e ele a desafiou a empresariar Melody, já que, na discussão, Anitta criticou a forma como ele conduzia a carreira da filha.

"Eu juro por Deus que acho que essa menina tem todo o elã pra ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário risos", escreveu Anitta. Belinho não gostou e deixou uma proposta à cantora

"Anitta, já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como pai, vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil", sugeriu o pai de MC Melody.

Anitta logo reagiu e demonstrou interesse na sugestão dele. "Não concordo com o que foi escrito, mas não vou entrar nesse mérito. Topo sim. A gente começa quando ela tiver 17 anos. Agora ela estuda", respondeu a funkeira, compartilhando emojis de coração.