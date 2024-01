Amanda Meirelles curtiu Réveillon em clima de romance com empresário

Amanda Meirelles, campeã do BBB23, curtiu o badalado Réveillon em Pernambuco na companhia de um empresário carioca e bonitão. O novo eleito da ex-BBB se chama Thiago Pennaforte e as especulações de esteja rolando algo entre os dois não são de agora.

Os dois foram flagrados curtindo diversas festas pré-virada do ano juntos. Em uma das imagens, inclusive, eles apareceram em um clima mais intimista, conversando ao pé do ouvido um do outro. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Segundo informações do site Glow News, Thiago é diretor da A10 Academy, uma instituição que promove o intercâmbio esportivo e, com isso, ajuda jovens a seguir carreira nos esportes sem abandonar os estudos.

A campeã do BBB23 entrou no reality solteira. Contudo, dentro do confinamento, chegou a dizer que tinha uma pessoa aqui fora. No jogo, ela fez uma aliança tão forte com o participante Cara de Sapato, que do lado de fora do programa eles engataram uma amizade.

Entretanto, os fãs que acompanhavam os dois sempre desconfiaram que tivesse rolando algo a mais entre eles, embora ambos sempre negassem uma amizade colorida. Mas, Amanda e Sapato se desgrudaram e, na verdade, até se afastaram, após o lutador engatar um affair com a atriz Anaju Dorigon.