Daniele Winits afasta André Gonçalves dos amigos de "A Fazenda 15"

O clima não está dos melhores entre os integrantes do grupo "Pôr do Sol", após o fim de "A Fazenda 15". A coluna Mariana Morais descobriu que André Gonçalves segue afastado dos amigos Lucas Souza, Jaquelline e Rachel Sheherazade. O motivo? Uma chateação da mulher dele, Danielle Winits.

Segundo a coluna apurou, Dani ficou chateada pelo marido não ter levado a melhor na final do reality e faturado o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela tem comentado com amigos que acredita que o ator acabou de certa forma sendo sabotado pela torcida de Rachel Sheherazade, que adotou Jaque como favorita, após a expulsão dela. Contudo, André era muito mais ligado à Rachel no momento em que foi deixou o reality.

Por conta disso, Danielle Winits tem mantido o marido mais afastado dos companheiros dele de confinamento. Além disso, tem feito algumas piadinhas com indiretas nas redes sociais, como por exemplo, dizer que o "verdadeiro Pôr do Sol" era somente André, em uma clara alfinetada aos demais companheiros dele de jogo, que adotaram o nome "Pôr do Sol" para o grupo deles.

Danielle Winits: "Olha o Pôr do Sol verdadeiro! Recebam! Recebam o Pôr do Sol verdadeiro! Recebaaaaam”



pic.twitter.com/TbHZnljc19 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 25, 2023

"Olha o Pôr do Sol verdadeiro! Recebam! Recebam o Pôr do Sol verdadeiro! Recebaaaaam”, disse ela, ao gravar o marido com um lindo pôr do sol ao fundo. Após o vídeo da atriz viralizar nas redes sociais, o irmão de Jaquelline, Fernando Grohalski, detonou a atriz.

Winits foi exposta pelo irmão de Jaque

O maquiador chamou Winits de cobra, soberba e afirmou que ela vira outra pessoa em frente às câmeras. “A nossa felicidade está tão grande da Jaque ter ganho e a Jaque está tão feliz, que a gente não está tempo de ficar mandando indireta ou respondendo indireta de pessoas que não conseguem o objetivo delas. Pessoas que são extremamente soberbas, pessoas que na frente das câmeras são uma coisa e no camarim ou com outros familiares são outras, pessoas assim nunca vão ganhar”, desabafou o rapaz.

Ele ainda detalhou uma suposta mudança de comportamento da atriz em frente às câmeras. “Porque Deus está vendo, Deus não é cego. Quando você humilha pessoas por trás das câmeras, Deus vê tudo. Não adianta ficar enviando indiretinha, porque eu te conheço, gata. E que feio, né? Com indiretas…com a idade avançada. Feio para a pessoa que está junto”, disparou o maquiador.