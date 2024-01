Cézar Black provoca Record elogiando o 'BBB' e detonando 'A Fazenda'

Cézar Black está sem papas na língua e, agora que já tem mais contrato a cumprir com a Record TV, resolveu expor publicamente o que pensa sobre tudo o que passou nos bastidores da emissora. Ele, que participou de "A Fazenda 15", abriu uma caixa de perguntas no Instagram e, para a surpresa do público que o acompanha, afirmou que não gostou nada da experiência que teve na Record.

“A Fazenda foi um erro. Não faria novamente”, disse Black, sem entrar em maiores detalhes. Contudo, na mesma resposta ele foi só elogios à TV Globo e ao "BBB 23", reality do qual ele também participou, no começo de 2023.

“O BBB é sensacional em todos os aspectos. Toda a equipe de produção é maravilhosa. O carinho, amor e respeito que a Rede Globo trata as pessoas é algo surreal. Faria tudo novamente”, afirmou o enfermeiro, em uma clara alfinetada à emissora concorrente que também lhe deu espaço.

Vale lembrar que, durante sua participação em "A Fazenda 15", Cézar Black acabou sendo 'cancelado' nas redes sociais, por conta de seu jogo. Além disso, no programa, ele se envolveu com Kally Fonseca, sua atual namorada.

O romance dos dois foi bastante criticado do lado de fora do jogo, especialmente porque eles se uniram para atacar Lucas Souza e expor o tão falado segredo do rapaz em rede nacional. Tão atitude resultou na desistência de Lucas, que bateu o sino por não aguentar a pressão de ter sido exposto como interesseiro no casamento com Jojo Todynho.