Ex-galã de 'Malhação' deve receber proposta de trabalho após viralizar como ambulante

Nesta quarta-feira (3), o ator Daniel Erthal, ex-galã de "Malhação", da TV Globo, viralizou nas redes sociais com seus vídeos vendendo cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. E após fazer sucesso na web como vendedor ambulante, o rapaz chamou a atenção de algumas marcas.

Segundo o colunista Matheus Baldi, do site Glow News, uma pessoa do alto escalão do departamento de marketing de uma famosa companhia de bebidas teria sugerido uma ação publicitária com o ator. A campanha, de acordo com as primeiras informações, seria para o Carnaval deste ano.

Daniel Erthal seria uma espécie de garoto-propaganda de uma ação comercial. A ideia sugerida seria levar uma mensagem leve e divertida, de reconhecimento e valorização do trabalho dos ambulantes. A sugestão envolvendo o nome do galã teria sido feita em uma conversa informal, mas vista com bons olhos internamente. Outros profissionais se juntariam à ação.

E não para por aí. Além disso, a TV Globo teria enviado as notícias que saíram sobre o caso de Erthal para o diretor de um importante programa da emissora. Uma equipe da Record também teria demonstrado interesse em gravar com o galã. Será que vem novidade por aí? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos...

















Empreendendo como ambulante

O ex-galã da Globo, Daniel Erthal, que ficou nacionalmente conhecido após integrar o elenco de "Malhação", em 2005, viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (3), após a web perceber que, atualmente, ele tem ganhado a vida como vendedor ambulante nas ruas do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao colunista Daniel Nascimento, do jornal O DIA, Daniel Erthal falou sobre a decisão de investir no microempreendedorismo e colocar a "cara a tapa" nas ruas para realizar suas próprias vendas. Segundo o ator, tudo começou quando ele estava andando na praia da Zona Sul do Rio e não conseguia encontrar uma cerveja gelada para beber, com exceção das lojas de conveniência.

Entretanto, ele garante que, antes de colocar seu novo negócio em prática, planejou cada passo antes de estrear a "Ilha da Sede". E pouca gente sabe, mas esta não é a primeira vez que Daniel Erthal se arrisca no empreendedorismo. "Desde a pandemia eu comecei a empreender, tive uma startup durante dois anos, investi bastante dinheiro, muito mais inclusive do que estou investindo agora, mas falhei, não consegui vender a empresa", explicou.