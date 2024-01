Pyong Lee reage após Sammy assumir novo namorado

A influenciadora digital, Sammy, ex-mulher do ex-BBB e também influenciador, Pyong Lee, está em um novo relacionamento. A informação foi confirmada pelo próprio namorado dela, através das redes sociais. Piloto e atleta de corrida e ciclismo, Nikolaj Sojka compartilhou um vídeo se declarando à amada e mostrando alguns momentos ao lado dela.

E adivinhem só quem foi correndo lá curtir e comentar a publicação? Isso mesmo, o ex-marido da Sammy. Pyong deixou o seguinte comentário no vídeo: "Felicidades aos dois. Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito. Feliz 2024", desejou o hipnologo, demonstrando muita maturidade ao ver a ex seguindo em frente com um novo amor.

Sammy, por sua vez, também derreteu-se ao falar do novo amor. "Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior. Estamos muito felizes em compartilhar nossa primeira conquista de 2024. Eu amo você, de todo meu coração", escreveu ela na publicação do vídeo.

No vídeo divulgado, Nikolaj comenta sobre o relacionamento com Sammy e o filho dela, Jake, de 3 anos. O menino é fruto do relacionamento de Sammy com Pyong. "No primeiro dia em que a vi, prometi algo dentro de mim. Eu honraria a vida dela até o fim. A qualquer momento da sua vida eu vou estar lá com você. Eu decidi estar com a Carol e o Jake. Pode passar um furacão entre a gente que não vai fazer diferença. Amor é se sentir bem em situações desconfortáveis, de confronto, em que você está evoluindo", declarou Nikolaj.

Este é o primeiro relacionamento assumido por Sammy, desde o término do casamento com Pyong Lee, há dois anos. Após o fim do relacionamento, os dois chegaram a tentar dar uma nova chance ao amor, mas acabou não vingando.