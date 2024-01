Leidy Elin entrou no BBB com nome sujo e devendo ao banco

Primeira participante do grupo Pipoca do "BBB 24", Leidy Elin já começou a ter sua vida privada revirada. Acaba de ser revelado que a trancista de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entrou no reality com o nome sujo e devendo ao banco.

A operadora de caixa busca, através de sua participação no programa, estabilizar sua vida financeira e quitar suas dívidas, como a que tem com o banco Itaú. Segundo o portal LeoDias, Leidy tem um empréstimo e um financiamento atrasados, que ela não conseguiu negociar. A sister de 26 anos está no vermelho, mesmo que o débito a ser quitado tenha um valor baixo.

Ainda de acordo com a publicação, Leidy está devendo R$ 800 reais no cartão de crédito e R$ 1.580 de um financiamento. Com os juros do banco, o valor total da dívida está na casa dos R$ 3 mil reais. Contudo, embora seja baixo, o valor foge do orçamento atual de Leydi.

Leidy Elin nasceu e cresceu na mesma casa, que fica localizada numa favela de São Gonçalo, no Rio de Janeiro: “É onde eu passei a minha infância e adolescência. Conheço todos, falo com todos. É onde eu sou ‘cria’", contou ela, em entrevista ao Gshow.

Ela tem uma família muito unida, tanto por parte de mãe como do falecido pai. Fazem tudo juntos. Além disso, tem um irmão transexual, Thomaz, e vê no BBB 24 uma oportunidade para dar uma vida melhor para a mãe, Carla, que até hoje precisa complementar o salário de aposentada com alguns serviços que faz para uma oficina.