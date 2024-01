Bruna Marquezine curte deboche a Amanda Meirelles e gera polêmica

Nesta sexta-feira (5), Bruna Marquezine virou assunto nas redes sociais, após deixar uma curtida em um post que criticava a campeã do "BBB 23", Amanda Meirelles. O post em questão falava sobre "eliminar" de cara qualquer participante que dançasse desengonçado como a médica.

Na final da última edição do reality, Amanda comemorou sua vitória com uma dancinha que virou meme nas redes sociais, por conta da pouca habilidade dela na hora do remeleixo. Pois bem! A curtida de Marquezine dividiu opiniões na web.

Uma parte dos internautas, que nunca concordou com a vitória de Amanda por considerá-la planta na edição, apoiou a atriz. "Concordo com a curtida da Bruna", comentou uma. "Bruna muito sensata. Amanda puro personagem com essa dança besta", disse outra. "Uma ganhadora que eu nem lembro", alfinetou mais uma seguidora.

Mas também teve quem criticasse a curtida a artista. "2024 e o povo ainda não aprendeu que para o favorito ganhar tem que votar. Não era a santa Marquezine que militava quando debochavam dela [Amanda]", relembrou outro internauta. "Deixem a Amanda em paz. Milionária, aceitem", pediu outra fã da campeã.

Até o fechamento desta nota, tanto Bruna Marquezine quanto a campeã Amanda Meirelles ainda não haviam se pronunciado sobre a polêmica.