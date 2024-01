Nicole Bahls deixa Amanda Meirelles em saia justa com Cara de Sapato

Nicole Bahls é a mais nova apresentadora do time "Rede BBB". E durante a transmissão ao vivo da "Maratona Big Day", neste sexta-feira (5), a ex-Panicat surpreendeu a todos ao deixar Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", na maior saia justa. Ocorre que Nicole, de forma inesperada, começou perguntando a médica sobre seu então fiel escudeiro no reality, Cara de Sapato, de quem ela se afastou recentemente, após ele engatar um romance com a atriz Anaju Dorigon.

"E o Sapato, hein, Amanda, Cadê?", perguntou a apresentadora. Amanda, visivelmente sem graça com o questionamento, se limitou a cair na risada e não responder de cara. Depois, a médica resolveu falar um pouco mais sobre o assunto.

"Nós éramos amigos. Sempre fomos amigos, real", respondeu Amanda. E a também apresentadora, Mari Gonzalez, rebateu: "Amizade colorida". Nicole, por sua vez, também não ficou atrás. "Ela se apaixonou pelo bofe, sim. Ficava olhando igual [emoji com] dois corações nos olhos", disse a modelo, enquanto Amanda, na chamada de vídeo, tentava negar, mas sem sucesso.

Nas redes sociais, é claro, os internautas logo começaram a repercutir sobre o bate-papo envolvendo o nome do lutador. "Se apaixonou, sim. Só que nunca vai admitir. O público viu... O público não é besta", comentou um internauta.

E teve quem criticasse a postura da apresentadora com a convidada. "Achei invasiva e abusada", disparou uma internauta. "Que ridículo isso da Nicole", criticou outro. "Nunca teve nada entre ela e o Sapato. Foi um surto coletivo dos cabresteiros que enxergam casal onde não tinha nem amizade direito. O Sapato só usava ela como um cobertor de segurança por causa da ansiedade dele", avaliou uma terceira internauta.

nicole bahls falando que a amanda se apaixonou sim pelo sapato kkkkkkkkk a queen fazendo mais que todo mundo nessa maratona#BigDay #MaratonaBigDay pic.twitter.com/HQOM3mbshg — escrava da OAB (@thaiisportela) January 5, 2024