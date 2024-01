BBB24: Veja a nova decoração da casa mais vigiada

Durante o "Big Day", dia em que a Globo apresenta os participantes confirmados do "BBB" ao público, os apresentadores, Ana Clara e Tadeu Schmidt, mataram a curiosidade dos fãs do reality e fizeram uma tour dentro da casa mais vigiada do Brasil para mostrar a decoração da 24ª edição do programa. O projeto deste ano é inspirado em um "Conto de Fadas".

Na sala, por exemplo, entre diversos enfeites que remontam ao mundo da magia, está um relógio maluco, equipado com o botão de desistência. As paredes deste cômodo foram decoradas com um papel de parede bem diferente, com tema "biblioteca". "Os detalhes da sala estão um espetáculo, que nem todos os anos. Tá tudo personalizado. Tá muito essa vibe feitiçaria e magia", disse Ana Clara.

O banheiro tem tema de "Floresta" e conta com um poço dos desejos, gramado artificial e diversidade de plantas. A paleta de cores é toda em tons terrosos e tem até um tapete em forma de tronco no centro do cômodo.

Já a cozinha da casa possui a temática "Taberna", tendo seu ambiente dividido entre "Xepa" e "Vip".

Quartos

Um dos quartos tem o tema "Gnomos". Ana Clara falou um pouco sobre esta decoração. "Se vocês olharem dentro desse quarto aqui, nos microdetalhes, temos: insetos, gnominhos, cogumelinhos perdidos aqui, flores, almofada e troncos. Inclusive, Tadeu, só pra deixar bem claro aqui pra você, já nos encarregamos das plantas aqui dentro desse quarto", brincou a ruiva.



O outro quarto possui a tema "Fadas". Em tons de rosa com detalhes em azul e laranja, este cômodo praticamente 'teletransporta' os participantes para um verdadeiro conto de fadas. "Muito fofo, o quarto tem flores iluminadas. Olha que mimo, que primor essa luminária com fadas dentro", contou Ana Clara.

O quarto do líder da semana já possui uma temática mais peculiar, digamos. Com bastante cores e uma vibe mais psicodélica.

Confessionário

O Confessionário desta edição está revestido com flores artificiais e molduras em tons de dourado. "Gostei porque está uma vibe natureza, então acalma os ânimos deles", opinou Ana Clara. Este ano, o confessionário guardará segredos e dinâmicas novas, como a nova forma de compra do poder Curinga. Lá, os brothers e sisters também irão distribuir os emojis do Queridômetro e o voto da semana.

Área externa

Por fim, mas não menos importante, a área externa é decorada com um papel de parede que remete a um jardim encantado. De um lado, uma floresta de conto de fadas e do outro, árvores assustadoras. No jardim, sofás coloridos e passarinhos perto da piscina.

Veja os detalhes de todos os cômodos na galeria abaixo: