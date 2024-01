Lula faz piada com spoiler do BBB24 e agita a web

Que o "BBB 24" é o assunto mais falado nas redes sociais desde a última sexta-feira (5), ninguém pode negar. E nem mesmo o presidente Lula se absteve de comentar sobre o reality nas redes sociais. O político compartilhou na rede X, antigo Twitter, um post contendo um spoiler de um dos participantes, que foi divulgado recentemente pelo diretor Boninho.

Nesse spoiler, o Big Boss mostrou algumas artes das mãos dos participante feitas com tintas. E uma dessas mãos, em específico, chamou bastante a atenção do presidente. Ocorre que a mão em questão não conta com um dos dedos, assim como ele. Contudo, ele notou uma pequena diferença ao compartilhar o post de um internauta que sugeriu, na época, em tom de brincadeira, é claro, que o marido de Janja seria um dos confirmados desta edição.

"Quebra tudo presidente Lula", disse o seguidor, ao mostrar a arte de uma das mãos sem um dos dedos. E Lula logo apontou a diferença: "Mas é a mão direita ou esquerda?", brincou o presidente, que notou que a mão em questão era a direita. Lula, por sua vez, ficou sem um dos dedos da mão esquerda, após um acidente de trabalho na época em que trabalhava em como torneiro mecânico.

E é claro que a brincadeira do presidente rendeu assunto nas redes sociais: "KKK sabia que conhecia essa mão", brincou um internauta. "Lula tem bom humor. Meu presidente", comentou outro seguidor. "Hahahahahahaha meu Deus, o presidente no BBB", supôs mais uma.

A 24ª edição do "Big Brother Brasil" estreia na próxima segunda-feira, dia 8, após a novela "Terra e Paixão". A atração está prevista para começar às 22h25, ao vivo. No total, 26 pessoas entrarão na casa mais vigiada do Brasil.

Mas é a mão direita ou esquerda? https://t.co/riJr6QAOUX — Lula (@LulaOficial) January 5, 2024