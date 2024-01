Zilu e o filho trocam alfinetadas com Zezé Di Camargo e Graciele

A treta envolvendo os membros da família Camargo acaba de ganhar um novo capítulo. Desta vez. A briga envolve Zilu, o filho, Igor Camargo e o cantor Zezé Di Camargo. Neste final de semana, pai e filho se estranharam, após Zezé sair em defesa de sua mulher, a influenciadora digital, Graciele Lacerda.

Ocorre que, ao sair em defesa de sua amada, o sertanejo acabou menosprezando a história de amor de sua nora, Amabyle Eiroa, com seu filho, Igor. "O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho (acusação, essa, que está sendo apurada pela justiça). Wanessa e Graciele, estão juntas no mesmo processo, pra descobrir quem fez aqueles comentários", escreveu ele deixando claro que Wanessa Camargo possui uma boa relação com a madrasta.

Mas, Igor não gostou nadinha da forma como o pai se referiu à sua mulher e chamou a atenção dele. Sempre muito discreto quanto a sua vida pessoal, Igor foi sucinto na hora de repreender o pai. “ "Uma correção, é minha mulher, que está comigo há 15 anos. Não a menina que vive comigo...", rebateu o caçula de Zilu Godoi.

Após o impasse envolvendo pai e filho, foi a vez de Zilu iniciar um novo tumulto. Contudo, desta vez, a treta foi diretamente com Graciele Lacerda. A ex-mulher de Zezé não gostou nada de ver a atual do cantor declarando torcida para sua primogênita, Wanessa Camargo, após ela ter sido anunciada como uma das participantes do “BBB 24”.

"Estamos com você", anunciou Graciele Lacerda nos stories do Instagram. Zilu se revoltou com a publicação de Graciele e logo disparou: "Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca calada", rebateu Zilu Godói.

Graciele Lacerda, por sua vez, não rebateu o comentário indignado de Zilu.