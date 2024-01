MC Don Juan e esposa presenciam ataque a tiros em Orlando

O funkeiro MC Don Juan e a esposa, DJ Allana estão de férias em Orlando e compartilharam com os fãs que na noite do último sábado (6), viveram momentos de terror após presenciarem um ataque a tiros perto da onde eles estavam.

Tremendo a DJ gravou uma sequência de stories contando que estavam saindo de uma balada, quando começaram a escutar sons de tiros. “Gente, começaram a atirar muito. Agora estamos escondidos aqui dentro”, contou ela.



Em seguida, ela filmou a rua interditada pela polícia local e no fundo, foi possível escutar Allana pedindo para sair daquele local. “Vamos sair daqui pelo amor de Deus. O atirador está ali dentro e o nosso carro está ali”, desabafou desesperada enquanto mostrava a movimentação policial.

Já o MC Don Juan surgiu na manhã de domingo (7) tranquilizando os fãs e dando detalhes do susto que passou. "Forte abraço família, estamos suave, nada me abala [...] Do nada, começou um tiroteio, o mano matou outro mano lá. Do nada um monte de gente correndo e eu fiquei 'vou correr pra onde, nem conheço nada aqui'". falou em um story no Instagram.

O funkeiro continuou e afirmou que foi um livramento. Ele chegou a revelar que estava mostrando para os policiais que era famoso quando o ataque aconteceu. "Ai eu estava conversando com os caras e do nada apareceu uma mensagem pra eles e eles já saíram correndo". Por fim, ele finalizou que por dois minutos eles estariam no exato local que aconteceu.

"Tem gente que ainda não tem fé em Deus, juro, nem cinco minutos, a gente estaria na hora do acontecimento. Tanto é que tinha gente lá dentro do estacionamento, indo embora e a rua estava cheia quando aconteceu isso ai. Mas um pouquinho estaríamos dentro do estacionamento", finalizou MC Don Juan.