Como o BBB 24 afastou Yasmin Brunet e MC Daniel

Após Yasmin Brunet ser anunciada oficialmente como participante do grupo Camarote do “BBB 24”, o público logo começou a suspeitar que a entrada dela no reality tivesse ligação direta com o afastamento de MC Daniel. E, sim, caro leitor, os dois colocaram um ponto final no romance por conta da ida da modelo ao BBB. Segundo fontes da coluna ligadas ao cantor, Daniel confidenciou aos amigos que achava o “BBB” uma exposição desnecessária para a loira.

Além disso, outro fator que não deu match para que ela entrasse comprometida no confinamento foi o fato de o cantor costumar ser bastante ciumento. Vale destacar que, quando se afastaram, ambos ainda estavam bastante apaixonados um pelo outro. Inclusive, Daniel demonstrou aos mais próximos que a decisão do término foi bastante difícil pra ele. Já Yasmin Brunet, num primeiro momento, não aceitou bem o fim, tanto que jogou indiretas após o afastamento dos dois.

Uma dessas indiretas foi a publicação de um trecho da letra do hit “Piloto”, da cantora Flora Matos. "Pra pilotar só sendo meu piloto, caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso. Corajoso, companheiro, verdadeiro…", escreveu ela. Em outra publicação, ela escreveu: "Falei que não ia mais errar… mas eu erro lindo. Amo ser intensa".

Mas, no fim das contas, Yasmin Brunet concluiu que seria a melhor opção entrar solteira para jogar com foco total, sem se prender ao que tinha aqui fora. Quem conhece os dois acredita que, caso a modelo não se envolva com ninguém no confinamento, eles ainda voltem a se relacionar depois que ela encerrar sua participação.

















Torcida do ex

Embora não concorde muito com tamanha exposição, neste fim de semana, MC Daniel expressou sua torcida pela modelo, assim como a família dele. Através de uma publicação nas redes sociais, ele escreveu o seguinte: “Amanhã começa o BBB 24 e eu desejo toda a sorte do mundo para a Yasmin Brunet. Que todos conheçam a fundo a sua essência e vejam como você é linda por dentro”, escreveu ele, que ainda deixou claro que é “time Yasmin”.

Antes da filha de Luiza Brunet contar que estava indo para o BBB, o casal vivia pra cima e pra baixo junto. Ela costumava o acompanhar em vários shows que ele realizava pelo país. Inclusive, chegaram na fase em que não faziam mais questão de esconder que estavam juntos e viviam aparecendo na presença um do outro em diversos momentos. Inclusive, Yasmin chegou a conhecer a família do cantor.