BBB24: Modelo do puxadinho já beijou Gabigol e expôs Neymar

Neste domingo (8), foram revelados os nomes das 13 pessoas que estão no "puxadinho" do "BBB 24" e concorrem a uma oportunidade de participar do reality. Entre esses possíveis novos participantes está a modelo carioca Carolina Ferreira. A moça chamou a atenção do público, por conta de sua entrevista à produção do programa.

No bate-papo, Carolina contou que tem um histórico de envolvimento com homens bem famosos. No caso, ela já trocou algumas bitocas com jogadores de futebol como Gabigol, do Flamengo, e Éder Militão, do Real Madrid, além do surfista Gabriel Medina.

Vale destacar que, caso ela entre no confinamento, será a terceira participante que já teve um affair com o surfista. As integrantes do grupo "Camarote", Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, também já tiveram um relacionamento com o atleta. No caso de Yasmin, ela já foi casada com ele. Já Vanessa Lopes engatou um breve affair com Medina logo após o término da relação dele com Yasmin. Foi por isso, inclusive, que as duas deixaram de se seguir nas redes sociais e, desde então, são personas non gratas uma para a outra.

Amiga do Neymar

E não para por aí! A modelo ainda revelou que costuma trocar mensagens com o jogador Neymar, mas confirmou que nunca ficou com ele, embora tenha afirmado que não foi por falta de investidas do craque. "Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei", disse a beldade em entrevista ao Gshow.

Neymar, inclusive, ao tomar conhecimento de que Carolina está concorrendo para entrar no confinamento do "BBB 24", deixou um recado para a moça. Em uma publicação no Instagram, Neymar desejou "boa sorte" a Carolina. A mensagem do atleta acabou confirmando o que foi dito por ela na entrevista.

Apesar de ter um currículo bem diversificado no quesito "homens", Carolina revelou que seu verdadeiro "crush" é o cantor Justin Bieber. Além disso, ela disse admirar a beleza do ator Chay Suede, da Globo.