Maiara se apresenta em show embriagada e gera polêmica

Neste final de semana, Maiara, da dupla com Maraisa, virou um dos assuntos mais comentados na internet, após protagonizar uma postura alterada em um dos shows com a irmã. Esta apresentação que está rendendo altas críticas, aconteceu no Stage Music Park, em Florianópolis, Santa Catarina, na noite do último sábado (6).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Maiara, que aparenta estar alcoolizada, aparece segurando garrafa de bebida. Em outro momento, ela muda repentinamente o repertório. Em uma das imagens, a sertaneja chega a gritar no microfone, enquanto a Maraisa e a cantora Simone Mendes, que participava do show, comentavam a postura dela.

Após a apresentação, Maiara publicou fotos em seu perfil do Instagram e foi detonada pelos fãs, por conta da apresentação daquela noite. Uma seguidora que esteve no show escreveu: "As pessoas se olhavam e não acreditavam no que estavam vendo, ela se jogava no chão, não cantava, Maraisa teve que pedir ajuda para a Simone", desabafou.

Outra seguidora também lamentou a postura da sertaneja durante o show: "Sou muito fã das duas, mas a Maiara decepcionou no show. Mal parava em pé, caiu, só gritava. Fico pensando o que seria do show se a Simone não estivesse lá. Uma pena, lamentável uma grande artista chegar nesse ponto. É triste de ver", comentou uma fã na foto da Maiara.

Contudo, essa não é a primeira vez que a sertaneja aparece alcoolizada em um show. Em junho de 2023, Maiara também virou assunto, após fazer a apresentação inteira com um copo de bebida na mão. No entanto, ela divertiu o público ao fazer comentários despretensiosos e contar histórias sobre seus antigos romances.