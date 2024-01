Jade Picon vive affair com modelo internacional

A vida de solteiro da ex-BBB Jade Picon está bem agitada nas últimas semanas. Após esta coluna noticiar em primeira mão que a influenciadora estava curtindo o réveillon de Pernambuco acompanhada do ator da série espanhola "Elite", André Lamoglia. Agora, a jovem já está de férias em Fernando de Noronha com alguns amigos e ao lado de um modelo já conhecido pelos leitores.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Jade Picon foi vista aos beijos com Marlon Teixeira, ex de Grazi Massafera. Os dois teriam terminado o breve namoro semana passada. De acordo com informações apuradas pela jornalista, a atriz e o modelo foram vistos no Mirante do Boldró, na noite do último domingo (7).

Contudo, seguidores acharam que a ex-BBB estava ficando com MC Daniel. "Então disfarçou bem, porque nos vídeos só via ela se esfregando no MC Daniel", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Mas não era o MC Daniel?".

No entanto, outros internautas aproveitaram para elogiar o "currículo" das últimas pessoas que Jade Picon ficou. "Que currículo essa querida tem. Tem que aplaudir". "Eita, que a gata sabe viver bem. Se rolou, estão de parabéns", escreveu outra fã.

Vale lembrar que o último relacionamento público da atriz foi com o ex-BBB Paulo André, com quem ela engatou um romance dentro do BBB 22. Antes disso, ela namorou sério o ator João Guilherme, com quem ficou junto por três anos.

Veja o vídeo: