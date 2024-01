Susana Viera se revolta e dá bronca em apresentadores do Mesacast BBB

Susana Vieira é a convidada do "Mesacast BBB" e esteve comentando sobre o "BBB 24", durante a maratona de aquecimento para a estreia do reality. Contudo, um momento em que a atriz perdeu a paciência com os apresentadores chamou a atenção.

Um trecho da conversa, que começou a viralizar nas redes sociais, no começo da noite desta segunda-feira (8), mostra Susana Vieira incomodada quando o assunto volta para a sister Vanessa Lopes. Após Ana Clara tentar voltar a falar da sister, Susana logo reagiu.

"Vocês estão dando muito a essa Vanessa Lopes. Já se falou nela 55 mil vezes aqui", declarou a artista. Os apresentadores Mari Gonzalez, Thamirys Borsan e Kaysar Dadour logo tentaram se explicar e disseram que estavam mencionando bastante o nome da influenciadora porque ela é muito popular nas redes sociais.

E vocês pensam que Susa engoliu o argumento? Nada disso! "Não pode se falar tanto na pessoa porque isso entra um pouco na cabeça das pessoas que estão em casa. E como a gente não conhece o elenco todo, temos que valorizar o nome de cada um", completou a atriz.

Panos quentes

Na sequência, Mari Gonzalez tentou amenizar a situação e desfazer o climão ao vivo. "A gente vai ouvir a sua dica", afirmou a ex-BBB. Nas redes sociais, internautas logo reagiram ao impasse ao vivo. "O povo focou com cara de tacho na mesa", observou uma seguidora.

"Muito lenda! Por isso que eu queria tanto uma participante idosa na casa, pra fazer isso com os jovens. Calar muitos e colocar no lugar deles", disse outra. "Uma casa com 26 pessoas e as pessoas estão pautando todo o programa nessa suposta treta por macho. Aposto que elas vão se resolver hoje mesmo e serem amigas", comentou mais um seguidor, ao falar sobre a briga entre Vanessa Lopes e Yasmin Brunet por causa do surfista Gabriel Medina.



