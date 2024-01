Yasmin Brunet e Vanessa Lopes começam a tirar treta a limpo

No fim da tarde desta segunda-feira (8), alguns spoilers do que está rolando entre os brothers do "BBB 24", que já entraram no confinamento, começaram a ser divulgados ao público. Em uma das imagens é possível ver o trecho da tradicional apresentação que eles fazem. E uma fala de Yasmin Brunet, especificamente, chamou a atenção. Em sua descrição, a modelo citou que entrou no reality para mostrar quem ela realmente é, pois as pessoas só a conhecem através de "fofocas" que contam sobre ela.

"Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram, ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente, como sabem ou não", disse ela, antes de ser interrompida por Vanessa Lopes. "Te entendo", disse a influenciadora digital, que se surpreendeu com a resposta da modelo. "Exato, inclusive preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", adiantou a filha de Luiza Brunet.

As duas possuem uma rixa fora do programa, por conta do surfista Gabriel Medina. Ocorre que Yasmin foi casada com o atleta e, pouco tempo após a separação, ele foi flagrado em clima de romance com Vanessa Lopes. Apesar de a influenciadora ter negado que estavam juntos como um casal e que eram apenas amigos, Yasmin não engoliu a história e deixou de seguir Vanessa nas redes sociais. Desde então não mantiveram mais qualquer contato.

Vanessa, inclusive, chegou a ser indagada em um podcast sobre a briga com Yasmin, mas optou por não falar sobre ela. Mas, apesar de Vanessa nunca ter confirmado publicamente que, de fato, viveu um affair com Gabriel Medina, após se confinar no "BBB 24", o pai dela confirmou em uma entrevista que, sim, os dois já se envolveram.

"Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento. Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", disse Alisson Ramalho, pai da sister.