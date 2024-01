Cézar Black abre o jogo sobre novo passo na relação com Kally Fonseca

Ex-peões de “A Fazenda 15”, Cézar Black e Kally Fonseca seguem namorando a todo vapor, após engatarem um romance ainda dentro do confinamento. Agora, o casal já começa a dar um novo passo na relação. Em conversa com a coluna Mariana Morais, Cézar Black adianta que ainda não é o momento de juntarem as escovas de dente. Contudo, ele tomou uma decisão para evitar que a distância atrapalhe a relação, já que atualmente ele mora em Brasília e ela em Natal, no Rio Grande do Norte.

“Nós estamos muito bem e felizes no relacionamento. Estou indo pra Natal pra ficar mais próximo dela, porém estou buscando um apartamento para mim. Morar junto ainda é muito cedo, porém, morar próximos, com certeza”, disse o enfermeiro.

Ele ainda entregou detalhes de como foi o primeiro encontro de Kally com sua família, em Salvador, na Bahia, cidade onde nasceu e foi criado. “Foi excelente. Conseguimos após os compromissos na TV reservar um tempo para nós. Passamos o Natal em Salvador. Minha família foi super receptiva com ela. Sinto até que ela tá com vontade de ir morar em salvador, hein?”, acredita.

Carreira no Norte

Cézar Black também contou que já tem planos para viver em Natal. “Estou indo para Natal-RN, onde irei iniciar um podcast para comentar sobre o BBB. Irá contar com a presença de convidados ex-realities e influenciadores. Estou também com um projeto paralelo que em breve irei divulgar. Seguirei também em prol da luta da enfermagem da forma que puder na mídia e redes sociais”, adiantou.

Arrependimento

Já sobre sua participação em “A Fazenda 15”, ele garante que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. “Viveria a experiência em forma de curtição apenas. Entrei focado em jogar, criar estratégias e tentar proteger os aliados. Infelizmente essa forma de jogo não foi a mais acertada”, admitiu.