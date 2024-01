Yasmin Brunet e Vanessa Lopes jogam balde de água fria no público do BBB 24

Após a breve apresentação dos novos participantes do BBB 24, as influenciadoras Yasmin Brunet e Vanessa Lopes sentaram para conversar. Durante o resumo feito pela TV Globo do que os brothers tinham feito, o papo tão esperado pelo público foi exibido.

A dançarina começou abrindo que já imaginava que Brunet também participasse do reality. Sem curvas, a loira abriu o coração sobre como estava se sentindo: “Eu acordei tendo uma crise de ansiedade e eu falei ‘não é possível, isso não está acontecendo’. Você nunca sabe como é a vibe da outra pessoa”, revelou.

Em seguida, Vanessa Lopes afirmou que teve medo de como seria encontrar a “suposta rival” no reality: “A gente se conhece e não se conhece. Eu fiquei com medo”, contou a tiktoker. Contudo, Yasmin Brunet completa a conversa: “Nem eu nem você fizemos nada, foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas”, pontuou.

Por fim, Vanessa afirmou estar aliviada com a conversa e as duas se abraçaram. Então, querido leitor, se você esperava fogo no parquinho entre as jovens, até o momento, vai encontrar o início de uma amizade sendo formada. Inclusive, durante a madrugada desta terça-feira (9), apesar da prova de resistência para conquistar a liderança ser individual, as duas se apoiaram e ficaram bem próximas durante a disputa.

Relembre a polêmica

As duas possuem uma rixa fora do programa, por conta do surfista Gabriel Medina. Ocorre que Yasmin foi casada com o atleta e, pouco tempo após a separação, ele foi flagrado em clima de romance com Vanessa Lopes. Apesar de a influenciadora ter negado que estavam juntos como um casal e que eram apenas amigos, Yasmin não engoliu a história e deixou de seguir Vanessa nas redes sociais. Desde então não mantiveram mais qualquer contato.



Vanessa, inclusive, chegou a ser indagada em um podcast sobre a briga com Yasmin, mas optou por não falar sobre ela. Mas, apesar de Vanessa nunca ter confirmado publicamente que, de fato, viveu um affair com Gabriel Medina, após se confinar no "BBB 24", o pai dela confirmou em uma entrevista que, sim, os dois já se envolveram.

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes já tiveram o primeiro papo dentro do #BBB24 e rolou até abraço. #RedeBBB pic.twitter.com/PBSrnM5ZoL — gshow (@gshow) January 9, 2024