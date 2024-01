Quem é Deniziane, sister que esta viralizando na web

O "BBB 24" acaba de chegar e já está rendendo virais. Entre eles, a participante Deniziane, que durante a entrevista de apresentação para o reality, contou sobre a sua remodelação glútea, procedimento estético que tornou o bumbum a parte favorita do corpo da sister.



Os gritos de Boninho e do restante da produção ao fundo do vídeo da participante caíram na rede, após a ela induzir que iria levantar no meio da entrevista para mostrar o resultado do procedimento estético. Outra curiosidade sobre ela é que Deniziane tem uma irmã gêmea chamada Deniziene e outras duas irmãs.

Anny, como gosta de ser chamada, conta que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com Deniziene e outras duas irmãs. As gêmeas adotaram para si os apelidos de ‘Anny’ e ‘Enny’ para facilitar a vida das pessoas.



Deniziane também sabe bordar e admite adorar baladas e festas. Gosta mais ainda de jogar futebol com o filho. Além disso, ela credita que a maternidade chegou para mudá-la.



Na chamada do programa, Deniziane assume que gosta de ser o centro das atenções e que não tem medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”, justifica. Considera-se competitiva e muito agitada, por isso quem é muito devagar a irrita. A morena conta, ainda, que todos dizem que ela é engraçada. A Sister promete muito entretenimento nessa edição.

KKKKKKKKK A DENIZIANE



A produção desesperada no fundo hahaha #BBB24



pic.twitter.com/XySXxu5e7B — Dantas (@Dantinhas) January 7, 2024