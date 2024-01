Yasmin Brunet se revolta após ser indicada ao paredão e faz ameaça

Agora o jogo começou! Nesta terça-feira (9) foi formado o primeiro paredão do BBB 24 e a modelo Yasmin Brunet foi uma das mais votadas pela casa e acabou entrando na berlinda. Surpresa com os votos e as justificativas, a loira se revoltou, chorou e prometeu que a partir de agora vai "jogar baixo".



A primeira votação foi aberta e a justificativa usada pelos brothers para indicação de Brunet, foi de que ela não dá abertura para as pessoas se aproximarem. Assim que o programa ao vivo foi encerrado, ela comentou que está decepcionada: "Quem chega em mim, eu falo. O Luigi e o Maycon pra mim, tipo, surpresa? Foi decepção e trairagem total".



Logo depois, a jovem chegou a chorar com medo de ser a primeira eliminada: "Infelizmente, algum dia vocês vão sentir isso e é muito ruim. Eu sei que foi esse cara [Maycon] que me botou, mas você sente que todo mundo tá te botando. Você se sente meio que odiada por todo mundo", desabafou.



No entanto, apesar de estar abalada, Yasmin Brunet começou a conversar sobre as possíveis estratégias que ela quer usar nos próximos dias, uma delas é a formação de um grupo. Durante uma conversa com Wanessa Camargo no quarto magia, a modelo levantou a possibilidade de criarem um grupo e cogitou chamar Vanessa Lopes.



"A gente precisa fazer um grupo, real. Aqui ninguém ganha sem grupo, eu percebi isso já", diz a modelo. "A gente está sem grupo", aponta Wanessa. "Eles são o nosso grupo", diz a modelo, apontando para os brothers que estão no quarto. E Beatriz, então, perguntou como estava o relacionamento com a tiktoker. "Eu apaixonei por ela, eu teria ela no meu grupo 1000%", responde Yasmin Brunet.



Por fim, já no final desta madrugada, a loira afirmou que os participantes colocaram ela no paredão devido às polêmicas que ela tem na internet e que vai começar começar a jogar baixo. "Ele [Maycon] está aproveitando o ódio que as pessoas [sentem] [...] Eu não jogaria baixo assim, mas agora eu vou. Vou jogar subterrânea", diz modelo.