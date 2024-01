Gabi Martins mostra demais após biquini arrebentar em ensaio técnico

A cantora Gabi Martins passou um perrengue na noite desta quarta-feira (10), durante o ensaio de rua da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou que a parte de cima do biquíni arrebentou e acabou pagando peitinho.

Descontraída, a ex-BBB afirmou que rapidamente conseguiu resolver o problema: "Meu biquíni acabou de arrebentar. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma emenda, fiquei com os peitos de fora", iniciou ela. Gabi havia publicado o look da noite e a parte de cima era um biquíni dourado todo brilhoso e uma saia preta curtinha.

Em seguida, ela continua e brinca com a situação que passou: "É o inimigo tentando derrubar, mas o inimigo não vai conseguir. Eu coloquei um biquíni... ela só tinha um biquíni dourado e ela vai assim mesmo. É isso, gente: tem dias que nada dá certo, mas não podemos deixar essa energia ruim contaminar. E vamos 'simbora'", disse Gabi.

Apesar do perrengue, Gabi Martins não deixou de aproveitar a noite e postou uma sequência de stories interagindo com o público. Além disso, mostrou o samba no pé. Pra quem não se lembra, a loira virou meme sambando e foi duramente criticada. Depois disso, ela passou a compartilhar uma intensa rotina de ensaios e aulas de samba com o professor Gabriel Castro.

Vale lembrar que em janeiro de 2022 a artista foi apresentada como musa da Vila Isabel e vai desfilar pelo segundo ano consecutivo no Rio de Janeiro. Neste ano, a escola de samba irá homenagear Martinho da Vila.