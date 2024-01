Luana Piovani parte para o ataque contra o ex Dado Dolabella

Nesta semana, internautas elogiaram o romance do ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo. E quem não gostou nada disso foi a apresentadora Luana Piovani. Ela compartilhou um story no seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (10), relembrando que já foi agredida pelo ex-companheiro.



Uma seguidora da atriz publicou um post e escreveu que ao ver o artista, sempre se lembra da denúncia de violência doméstica: “Só eu que olho pra ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”, dizia a publicação. Já a apresentadora, acrescentou com um emoticon de vômito: “Geral achando o casal ‘fofo’”.



Vale lembrar que Luana Piovani e Dado Dolabella tiveram um relacionamento conturbado entre 2006 e 2008. Após anunciar o fim do namoro, a atriz procurou a polícia e abriu uma denúncia de agressão física. O ator chegou a ser condenado a dois anos e nove meses de prisão, em 2013.



Contudo, na época, o Tribunal de Justiça do Rio não entendeu desta forma e anulou a sentença e afirmou que não houve violência doméstica. Um ano depois, o Superior Tribunal de Justiça passou por cima da decisão e manteve a sentença de condenação, mas a pena nunca foi cumprida, pois já havia prescrito.



Relembre

Wanessa Camargo e Dado Dolabella começaram a namorar ainda na juventude, em 2000, e entre idas e vindas, terminaram em 2004. Em 2022 deram mais uma chance ao amor e estão juntos até hoje. Eles decidiram retomar a relação após um encontro inesperado.

“Foi no meio da rua. ‘Valeu esperar pelo teu paraíso’ [é o que diz o trecho da música], porque a cidade se chama Alto Paraíso. E foi aquela coisa da gente se reencontrar no meio da rua, mesmo. Depois de 18 sem se falar, sem se ver, não teve nada de alguém combinar", contou a cantora ao jornalista Bruno Di Maio.