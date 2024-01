Cariúcha afirma que ex de Jenny Miranda é gay

Nesta quarta-feira (10), a ex-Fazenda Cariúcha abriu o jogo sobre Fábio Gontijo, ex-marido da influenciadora Jenny Miranda. A rival da Jojo Toddynho decidiu contar o que sabe após ser divulgado que a mesma estaria vivendo um affair com o rapaz.



No entanto, segundo informações do colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF, Cariúcha negou qualquer envolvimento com o médico e afirmou que ele é gay. “Primeiro, adoro a Jenny, de paixão! Segundo, o Fábio é gay, está lá no Rio de Janeiro com um cara, sabe? Eu estou aqui em São Paulo, trabalhando!”, revelou.

Na web, as pessoas não acreditaram na declaração da ex-Fazenda e afirmaram que ela quer chamar atenção. "Tão desnecessária expor pessoas assim", escreveu uma seguidora. Já outra internauta afirmou que ela sempre faz isso quando não consegue ficar com uma pessoa "Ela queria o Lucas, mas ele não deu bola pra ela. Ela quis diminuir o pobre chamando de gay...agora esse", pontuou.

Até o momento, Fábio Gontijo não se pronunciou nas redes sociais sobre a suposta revelação de Cariúcha. Vale lembrar que o médico e Jenny Miranda se separaram em dezembro do ano passado. A mãe de Bia Miranda chegou a usar as redes sociais para explicar que o casamento chegou ao fim por desgaste da relação.

Segundo Jenny Miranda, sua participação em “A Fazenda 15”, acabou prejudicando o relacionamento e levando ao desgaste. “Eu perdi a única pessoa que estava no meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality, ele estava sob pressão durante o reality“.