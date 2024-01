Ex-galã da Globo volta à dramaturgia após viralizar como ambulante

Recentemente, o ator Daniel Erthal, de 41 anos, viralizou nas redes sociais, por conta de seu trabalho como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. O ex-galã de “Malhação”, da TV Globo, tem feito sucesso no bairro de Copacabana, na Zona Sul carioca, com sua “Ilha da Sede”, onde vende cervejas estupidamente geladas. Pois bem! Agora, após sua história de superação ganhar destaque nas redes, Daniel finalmente deve voltar a atuar.

Segundo a Revista Quem, o bonitão já está confirmado no filme “Agonia”. Contudo, ele não pretende abrir mão de seu novo negócio. O longa tem roteiro e direção assinados por ninguém menos que Roobertchay Rocha, pai do ator Chay Suede. A previsão é que as gravações comecem em março deste ano.

"Sandro, meu personagem, é um dos antagonistas de Agonia, filme do Roobertchay. Divido o antagonismo com o Milhem Cortaz, que interpreta o Vinicius, uma espécie de corretor de imóveis do mal. Eu faço um assaltante psicopata", afirmou o ator à revista Quem.

O personagem de Daniel Erthal irá participar do suspense proposto pela ficção. "A trama gira em torno do casal central, vivido por Sérgio Menezes e Juliana Knust. Meu personagem tem prazer em dominar essa mulher e humilhar o homem provedor da casa", adianta o artista.

O ator acredita que este personagem marcará uma nova fase em sua carreira. "É uma história muito forte. É um thriller de suspense. Nunca tive uma oportunidade como esta, nem perto. Este personagem foi escrito para mim e dividirei a cena com um grande elenco", diz Erthal, que dividirá o set de filmagens com Chay Suede, Dudu Azevedo, Raymundo de Souza e Marcos Oliveira (Beiçola de “A Grande Família”).