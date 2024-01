Fiuk responde provocação de Maycon e alfineta primeiro eliminado

Nesta quinta-feira (11), o publicou acompanhou a primeira eliminação do “BBB 24”. E quem acabou saindo foi Maycon, conhecido como a “Tia da Merenda”, com apenas 8% dos votos. No entanto, quem comemorou a saída dele foi o ator Fiuk.



Isso porque, durante uma conversa com Davi, Maycon se comparou ao ex-BBB: "Já te adianto: se sou um baita jogador e se você está aqui pra ganhar de alguém que é forte, me deixa na casa. Entra no raio x e diz 'quero ganhar de quem joga e quem joga é o Maycon'. Não adianta você ganhar de planta. Ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk, irmão, qualquer um ganha. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim", falou ele.



Logo depois de saber da saída do Maycon, Fiuk não perdeu tempo e compartilhou um story debochando. "Disse o primeiro eliminado do BBB24. Então tá, né? Para que?". Em seguida, o filho do Fábio Jr postou o momento em que o ex-apresentador, Tiago Leifert, confirma o artista na final do Big Brother Brasil 21.



Trajetória Fiuk no BBB

Pra quem não se lembra, o cantor Fiuk foi um dos finalistas no BBB 21. O artista garantiu a vaga após uma prova de resistência. Sua passagem pelo programa foi uma mistura de memes, brigas e teve como arquirival, o ator Arthur Aguiar que acabou vencendo o reality show.