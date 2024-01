Nizam consegue levar Alane para o edredom, mas é surpreendido

Durante uma conversa nesta quinta-feira (11), o pagodeiro Rodriguinho, Fernanda, Giovanna Pitel e Lucas Pizane comentaram sobre Nizam e Alane terem dado um selinho, após as falas do rapaz. Logo depois, Nizam chegou no Quarto do Líder e voltou a negar a possibilidade de formar casal. Rodriguinho, então, provocou: "Mas já deu um negocinho ali que eu fiquei sabendo".

No entanto, de acordo com o pensamento do brother, o que aconteceu não mudaria nada: "Qual é o problema? Eu dou selinho na minha mãe". O Nizam até declarou que votaria em Alane mas, no fim das contas, ele foi dormir de conchinha com ela e dois, acabaram trocando algumas carícias.

Após a cena viralizar na web, a equipe da Alane se desesperou pela aproximação e postou um tweet brincando: "cês topam fazer uma oração", para a sister se afastar do brother. Vale lembrar que Nizam disse que se afastaria da jovem, após ela afirmar que não iria para o edredom durante o confinamento. As falas do participante, inclusive, repercutiram de forma negativa na internet.

"Nossa gente esse cara tá na seca, primeira festa nem conquistou o beijo da mina e já tá falando de enredo", comentou uma fã. Até um rapaz escreveu no X, antigo Twitter: "Nem rolou o beijo e ele já querendo falar do pós". Além dos telespectadores terem notado a postura de Nizam, algumas participantes conversaram sobre as atitudes dele.

Em certo momento, Giovanna e Yasmin Brunet estavam conversando e alagoana disparou: “Naquele negócio de escolher os caras, ele [Nizam] não quis escolher os bonitos pra ser o mais bonito da casa!”. Em seguida, a modelo expressou não estar gostando da atitude do companheiro de confinamento e fez um alerta:

"O ideal seria nenhuma mulher dar moral pra ele". Na web, os seguidores apoiaram o posicionamento da loira: "Yasmin tão sensata, espero que ela permaneça com essa forma de pensar", pontuou uma fã. "Nunca pensei que uma das primeiras pessoas que eu ia gostar de acompanhar na casa era Yasmin", revelou outra internauta.