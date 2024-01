BBB24: Clima pesa entre Yasmin e Vanessa por causa de Gabriel Medina

Após fazerem as pazes logo no primeiro dia do "BBB 24", Yasmin Brunet e Vanessa Lopes protagonizaram a primeira torta de climão no reality, após começarem a falar do surfista Gabriel Medina, que vem a ser o pivô do desentendimento entre as duas.

As duas conversavam no quarto Gnomos, quando Vanessa tocou no assunto que envolve o atleta, que é seu ex-affair e ex-marido de Yasmin. As duas tiveram uma rixa pouco tempo após o fim do casamento de Medina com Yasmin, por conta do affair que ele teve com Vanessa.

E após a tiktoker entrar no assunto, Yasmin tentou contar seu lado da história. Contudo, Vanessa Lopes a cortou e disse que ali não era o melhor lugar para que elas conversassem sobre isso. Yasmin Brunet não gostou nadinha e não fez questão de esconder seu descontentamento com a situação.

“Você trouxe uma coisa que não precisava e mais uma vez não vou poder me defender”, apontou a modelo, que não rebateu as fofocas sobre o término nas redes sociais. “vamos combinar não falar disso?”, perguntou Vanessa. “Era o ideal, mas de boa. Vou sair porque tá me fazendo mal”, rebateu a filha de Luiza Brunet.

Os bastidores da polêmica

Mas antes do climão entre as duas, Yasmin começou a contar um pouco dos bastidores do fim do casamento, que foram recheados de polêmicas. "Eu sei que foi o segurança dele, péssimo, inclusive. Sei que quem tava com ele vazou informações escrotésimas, que eu não queria sair da casa [do Medina]", afirmou a loira.

Vanessa, por sua vez, confesosu para a modelo que teve uma interpretação errada das atitudes de Yasmin com ela. "Eu achava que você estava olhando e julgando, com malícia, com ódio, com um olhar de desprezo. Talvez o seu olhar não era de desprezo", assumiu a dançarina.

yasmin: “você trouxe uma coisa que não precisava e mais uma vez não vou poder me defender”

vanessa: “vamos combinar não falar disso?”

yasmin: “era o ideal, mas de boa. vou sair porque tá me fazendo mal”pic.twitter.com/qYzrOAARoC — mateus. (@gratidaorafa) January 12, 2024