Ana Hickmann se pronuncia sobre suposto namoro com Edu Guedes

Ana Hickmann se pronunciou sobre os rumores de que teria engatado um affair com o apresentador Edu Guedes. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do UOL, após o conturbado divórcio envolvendo polêmicas de agressão e crise financeira, a apresentadora teria se envolvido em um novo relacionamento, mas desta vez, com seu ex-colega de emissora.

Ainda de acordo com o colunista, os dois estariam juntos desde o ano passado e, inclusive, Alexandre Correa já estaria sabendo do romance. Ainda de acordo com a publicação, o novo casal teria se formado antes mesmo da agressão que Ana Hickmann sofreu de seu agora ex-marido.

Contudo, após a informação vir à tona, Ana Hickmann se pronunciou, através de sua assessoria de imprensa, e negou o romance. “Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort”, diz a equipe da artista.

Segundo Feltrin, o suposto romance estaria tão firme que ambos já teriam se apresentado para suas respectivas famílias. Alezinho, de 9 anos, filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa, também já estaria ciente da relação da mãe com o chef de cozinha.

Além disso, antes da discussão que resultou na saída do empresário de casa, ambos já não estariam se tratando mais como um casal. Vale lembrar que, no Réveillon, Ana Hickmann curtiu a virada de ano ao lado de Edu Guedes em um resort de luxo em Atibaia, no interior de São Paulo. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos na piscina, curtindo o dia em família.

Atualmente, Edu Guedes apresenta o programa “The Chef”, na Band. Ele conheceu Ana Hickmann há mais de dez anos, quando integrou o time do programa “Hoje Em Dia” como cozinheiro. A atração comandada por Ana até hoje na Record.