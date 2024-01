Bruna Marquezine: Saiba o que motivou unfollow em Enzo Celulari

Recentemente, Bruna Marquezine parou a internet, após deixar de seguir seu amigo e ex-affair, Enzo Celulari. O unfollow no filho de Claudia Raia e Edson Celulari veio logo após começar a circular o flagra da atriz em clima de intimidade com o ator João Guilherme em Fernando de Noronha.

Contudo, o motivo da torta de climão entre Bruna e Enzo ainda era um mistério. Mas, o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, divulgou com exclusividade que a rusga entre os dois tem a ver diretamente com João Guilherme.

De acordo com o jornalista, apesar de Bruna Marquezine e Enzo Celulari terem se envolvido entre 2020 e 2021, os dois têm uma história mal resolvida. Entretanto, após o fim do romance, eles optaram por seguir como amigos, até que saiu a notícia sobre o flagra com João Guilherme.

Acontece que Enzo não teria gostado da exposição, uma vez que os dois tiveram recaídas recentemente. Assim, eles teriam tido uma discussão após o suposto envolvimento da atriz com o irmão de Zé Felipe vir à tona e, por isso, ela decidiu dar unfollow no rapaz.

A "lavagem de roupa suja" entre eles relembrando assuntos pendentes do passado respingou até em Sasha Meneghel e no marido dela, que também deixaram de seguir Enzo nas redes sociais. João Figueiredo, marido da Sasha, inclusive, deixou uma indireta nas redes sociais sobre “máscaras caírem”.

Embora tenha recebido unfollow, Enzo Celulari continua seguindo Bruna Marquezine, Sasha Meneguel e João no Instagram. Bom, ao menos até o fechamento desta nota.