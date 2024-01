Cara de Sapato engata affair com influenciadora

Neste fim de semana, seguidores notaram que o ex-BBB Cara de Sapato e a influenciadora Ana Gabriela postaram mais uma vez stories no mesmo lugar. A primeira vez foi durante o réveillon em Alagoas, que rolou boatos de que os dois teriam ficado.

No story, os influenciadores postaram em um restaurante bebendo vinho. Vale lembrar que, antes de se envolver com a modelo, Cara de Sapato estava vivendo um romance com Anaju Dorigon. Os dois, inclusive, já não estavam mais mantendo o affair às escondidas e todos acreditavam que logo iriam assumir publicamente o romance.

No entanto, os dois se afastaram e os fãs foram surpreendidos com um possível, do nada, com romance com Ana Gabriela. Além disso, pouco tempo antes de vazar esse novo affair, circulou nas redes sociais prints de uma conversa da AnaJu rasgando elogios ao ex-affair. No bate-papo, a atriz ressaltava as qualidades do amado e se explica sobre a curtida que deixou em um post que falava sobre a expulsão dele do "BBB 23" por assédio.

Pelo que parece o lutador muda de página bem rápido. Isso porque, ele vivia um romance às escondidas com a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles. Entretanto, a médica não podia assumir a relação devido a repercussão de assédio que Cara de Sapato se envolveu durante o confinamento. Aos poucos os ex-BBBs foram se afastando quando os fãs foram surpreendidos com a notícia que ele engatou em um affair com Anaju.

Na época, vazaram um print de Amanda Meirelles confirmando o fim do relacionamento."Não somos inimigos", se limitou a responder a médica, após ser indagada por uma fã.

A pergunta que não quer calar, será que agora Cara de Sapata em um namoro? Vamos acompanhar.