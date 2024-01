Aos 50 anos, Núbia Óliiver é a prova de que hoje os 50 são os novos 40

Eterna musa da "Banheira do Gugu", a modelo Núbia Oliiver ostenta curvas impecáveis aos 50 anos de idade. Sempre muito vaidosa e regrada com sua alimentação, a beldade acredita que sua faixa etária, na verdade, é bem inferior, devido aos cuidados que sempre teve com sua saúde.

"Para mim, os meus 50 são os novos 20 (risos)", disse Núbia. Ela costuma esbanjar boa forma em suas postagens no Instagram, o que impressiona seus seguidores. A modelo, que recebe chuva de elogios diários, diz que não tem muitos segredos para manter o corpo, apenas uma alimentação saudável e rotina de treinos.

"Não tem segredo! São anos comendo bem. Uso a lei da compensação. Se como muito num dia, fico dois dias bem restritos. Eu faço exercícios regularmente e cuido de mim da melhor maneira possível. Sem neuroses ou padrões estabelecidos por redes sociais", adianta Núbia.

Ela garante que não vale a pena fazer dietas muito rigorosas. "Não sigo nenhuma dieta rigorosa. Já fiz muitas e não compensa, pois existe o efeito rebote", diz. Já sobre procedimentos estéticos, ela garante: "Não faço milhares de procedimentos, apenas sigo um estilo de vida equilibrado e a estética é uma consequência de uma vida de cuidados".

Por fim, ela reflete: "Mas o melhor de tudo é ter consciência de que a beleza não está nisso. A maior beleza de um ser humano não está em um corpo sarado, em uma barriga tanquinho, sequer em um belo bumbum. Ela está nos olhos, nas histórias, nas vivências e em tudo que ela está disposta a compartilhar", finaliza a modelo e musa dos anos 90.