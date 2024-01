Musa do Corinthians recebe proposta de R$ 160 mil de jogador do Real Madrid

Paula Lima é musa do Corinthians e ama praticar exercícios físicos. A beldade costuma sempre mostrar seus treinos nas redes sociais. Não à toa, muitas pessoas querem fazer musculação acompanhados por ela. Mas um jogador do Real Madrid queria que ela treinasse ao lado dele de uma maneira, no mínimo, estranha: na casa dele e sem roupa.

"Ele me chamou no direct do Instagram e pediu que eu desse treinos na casa dele. E deveria estar nua. Fiquei indignada”, contou ela, que ainda abriu o jogo sobre o valor oferecido. “Ele ofereceu o valor de 30 mil euros (cerca de R$ 160 mil pela cotação atual) para eu dar aula de personal completamente nua”, afirmou.

Contudo, apesar do jeito atirado do craque, que ela preferiu não revelar a identidade, a musa afirmou que não levou o episódio desconfortável para o coração. Não gosto de ser desrespeitada, mas levei numa boa”, recorda Paula Lima.

A musa do Corinthians ainda comenta que é comum ser assediada na web. "Toda mulher deve passar por isso. Ainda mais que posto fotos sensuais. As pessoas se escondem através de uma tela e acham que podem ser escrotas. Homens, aprendam: sejam carinhosos, educados, pacientes e respeitadores. Não ajam com outra mulher da forma que vocês não gostariam que agissem com sua filha ou mãe", finaliza.