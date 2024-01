Agustin Fernandez diz por que não maquiaria Anitta e alfineta a cantora

Nesta semana, o maquiador Agustin Fernandez, virou assunto nas redes sociais após falar de Anitta. O influencer participou do "Inteligência Podcast”, apresentado por Marcelo Vilela e acabou tendo falas polêmicas não só sobre a cantora.



Em um determinado momento da entrevista, Agustin foi questionado se havia maquiado a artista e ele afirmou que "não": “Nunca maquiei. A identidade visual da Anitta, ela é muito focada. O foco dela é servir algo, pra ela se manter no topo, ela precisa de quantidade e não de qualidade, correto? Então assim, quanto mais ela expõe o corpo, mas ela se conecta de maneira sensorialmente primitiva com o tipo de audiência específica", explica o maquiador.



Ele continua as críticas e afirma: "Isso é legal porque ela consegue atingir os números que ela precisa, mas ela não é uma imagem democrática. Por exemplo, a imagem dela, eu amo a trajetória dela e a mente dela. Mas a imagem dela não se conecta comigo, ela expõe demais o corpo. Eu me identificaria mais com uma Anitta mais diva, ela com vestido longo e ela seria até muito mais valorizada e vista diferente de como ela é vista.



Agustin brinca sobre Bolsonaro

Além de falar sobre a imagem de Anitta, o maquiador Agustin Fernandez repercutiu ao brincar sobre o nível de amizade com o ex-presidente Bolsonarol. Ele soltou durante a entrevista que uma vez Bolsonaro afirmou que ia divorciar da Michelle pra se casar com ele (Agustin), pois a ex-primeira dama é daquelas que ama torrar toda a grana em cada rolé que faz.

O maquiador revelou que falou para o político: “A única coisa que eu tenho pra dizer é que se quiser casar comigo mesmo, saiba que eu sou passivo” levando o apresentador Marcelo Vilela a gargalhar horrores.