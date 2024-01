Ludmilla fala de Beyoncé e detalha encontro pela primeira vez

Ludmilla finalmente matou a curiosidade dos fãs e contou os detalhes do encontro que teve com Beyoncé, no dia em que a cantora norte-americana desembarcou em Salvador, na Bahia, de forma relâmpago, para divulgar seu filme. Até então, a funkeira nunca tinha falado tão detalhadamente sobre o assunto.

Contudo, nesta quarta-feira (17), durante participação no podcast PodPah, Ludmilla abriu o jogo sobre o momento inesquecível com sua maior ídola. “Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Beyoncé. E um dos meus maiores sonhos era contar para ela o que ela fez na minha vida. Eu comecei a cantar música pop e funk por causa da Beyoncé. Eu me tornei uma das maiores cantoras [do meu país] por causa dela”, começou falando Lud, que iniciou a carreira usando o nome artístico MC Beyoncé.

A funkeira também explicou que a diretora Ivy McGregor, da BeyGood, instituição de caridade de Beyoncé, foi a peça chave para que o encontro entre as duas acontecesse. Ludmilla conheceu McGregor em Londres, quando esteve presente no show da “Renaissance World Tour”, na companhia de sua companheira, Brunna Gonçalves.

Ivy, por sua vez, já sabia que Ludmilla era fã de Beyoncé, e foi assim que as duas começaram a se aproximar e construíram uma amizade. Inclusive, antes mesmo de Beyonce chegar ao Brasil, Ivy veio na frente chegou a jantar na casa de Ludmilla. Na ocasião, a cantora serviu uma feijoada aos seus convidados. Lud também a levou para assistir ao show de Ivete Sangalo no Maracanã.

O encontro

Quanto aos detalhes do encontro, Ludmilla descreveu cada passo. “Quando cheguei na porta para entrar, eu comecei a chorar. A Bruna [disse]: ‘calma, respira, ou você não vai conseguir falar com ela’. Fui, parei de chorar, respirei, sequei minhas lágrimas e entrei. Ela estava com um vestido prata, e ela reluz. Ela brilha! Um sorrisão lindo, maravilhoso”, contou.

“Ela disse: ‘você é linda. Finalmente!’ Ela ‘meteu’ um finalmente! Eu cheguei perto dela, a gente se abraçou, e eu [falei]: não, mas como assim finalmente? E ela [disse]: ‘eu te conheço, eu já vi um show seu, não foi pessoalmente, mas já vi o seu show. Eu contei para ela [da MC Beyoncé] e ela disse: ‘eu sei!”, detalhou. “Ela é muito fofa, ela é muito humilde. Fiquei fazendo carinho na mão dela. Ela é muito fofa, muito humana, ela olha nos olhos”, finalizou Lud.

“FINALMENTE!” — Foi o que Beyoncé disse ao se encontrar com a Ludmilla no Club Renaissance em Salvador! ????????????



pic.twitter.com/kfVeOMazQO — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) January 17, 2024