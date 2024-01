Karoline Lima se derrete após homenagem de Léo Pereira em campo

Romance na área! Nesta quarta-feira (18), a influenciadora Karoline Lima deu sinais de que o romance com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, está ficando sério. Isso porque, a loira publicou em seu perfil no Instagram vestida com a blusa do Flamengo e torcendo para o time carioca.



A ex do jogador Éder Militão declarou torcida ao affair e parece que deu sorte. Em dois minutos de partida do Campeonato Carioca, Léo Pereira fez o primeiro gol da partida. Esperto, o zagueiro fez um coração com as mãos e quem adorou foi Karoline Lima que comemorou nas redes:



"Gol! Foi do Léo! Boa, Karolino! Ele fez o coraçãozinho, eu sou muito pé-quente", celebrou a loira. Dando sinais do romance, o perfil oficial do Flamengo compartilhou o vídeo do jogador fazendo o coração e escreveu a legenda: "Para quem será que foi?", e a mãe da Cecília respondeu a postagem: "Haverá sinais".



Depois do jogo, o zagueiro concedeu uma entrevista e ao ser questionado sobre como foi o jogo e pra quem ele dedicou o coração. Sem medo, o jogador revelou: "Em relação ao gol, foi para uma pessoa muito especial". Vale lembrar que, desde o final do ano passado, estava circulando boatos de que a influenciadora e Léo estavam saindo e isso foi ficando mais forte com as interações dos dois nas redes sociais.



Karoline Lima ficou conhecida após se casar com o jogador Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira e atleta do Real Madrid. Com ele, a influenciadora teve sua única filha, a Cecília, de apenas um ano e meio. Depois de muitos conflitos na internet, atualmente, os dois têm uma boa relação.



