BBB 24: Vanessa Lopes fala de medo da aproximação com Bin Laden

Depois de um dia intenso na casa do 'BBB 24' de "teorias da conspiração" e de desentendimentos com um dos seus aliados, Vanessa Lopes e MC Bin Laden sentaram para conversar e esclarecer as polêmicas. Durante o bate-papo, a dançarina revelou que teve medo de se aproximar do funkeiro e achou que o namoro dela tinha acabado porque os demais brothers estavam tentando juntar os dois.

"Eu tinha medo de te usar como homem, para parecer que estava suprindo a minha carência. Mas, eu tenho namorado e eu te falei que eu tenho namorado", explicou Vanessa Lopes sobre o afastamento. No entanto, o funkeiro respondeu que gosta de uma pessoa fora da casa e que a amizade dos dois o ajudava: "Eu me aproximando de você, eu corro de qualquer tentação que tenha aqui dentro".

A influenciadora também revelou que teve medo de o namorado pela aproximação dos dois: "Eu achava que eu tinha perdido meu namoro por causa de você", finaliza. Contudo, Bin Laden alerta a jovem: "Você precisa entender, já te falei: Vanessa, isso é um jogo, você precisa ter equilíbrio emocional para diversas situações que vão acontecer aqui dentro. Então, volta. São 10 dias. Quem é real é teu pai, mãe, família, amigo, seu namorado".

E Vanessa Lopes que passou a ter medo de se desapontar os seus aliados, se referindo a ele, Nizam e Isabelle. "Me desapontar com você, com Nizam e Cunhã [Isabelle] seria a pior coisa aqui dentro, porque eram as pessoas que eu estava esperando que fossem reais. Eu só fiquei triste porque achava que estava só", explicou a sister. Contudo, o funkeiro se defendeu: "Eu tinha medo de abraçar você e você achar que eu estava com malícia", retruca o brother.



Por fim, Bin Laden afirmou que estava tudo bem entre os dois e que eles podem continuar próximos: "E você pode se aproximar de mim da mesma forma que estava antes", afirma o MC. E a influenciadora perguntou se ele não acharia que seria "falsidade" e o brother negou. E "Porque eu achei que as pessoas estavam achando que era falsidade. A todo momento achei que estava sendo linchada", responde.