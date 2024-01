BBB24: Americanos se revoltam com nome de Bin Laden nos assuntos mais falados

Na madrugada desta sexta-feira (19), o assunto "justice for Bin Laden" ficou nos trend topics do X, antigo Twitter. Isso porque, a edição do 'BBB 24' desta quinta-feira (18), mostrou as falas do funkeiro Bin Laden em vários momentos do programa inocentando o jogador das acusações de outros brothers de que ele estaria sendo falso.

Após a exibição desses cortes, internautas começaram a subir a hashtag pedindo "justiça" pela brother. Entretanto, os norte-americanos se revoltaram com os brasileiros pois acharam que estavam falando do ex-líder da Al-Qaeda, responsável pelos atentados terroristas, em 2001, nos Estados Unidos.

Um norte-americano escreveu tentando entender a repercussão: "Brasileiros estão defendendo Bin Laden com a tag BIN LADEN MERECE RESPEITO, traduzindo de "bin Laden merece respeito" estou tentando entender o que os levará a defender um terrorista que matou milhares de pessoas". Outro internauta também se mostrou indignado com os brasileiros: "Cale a boca, brasileiro fod***, país cheio de criminalidade querendo falar alguma coisa sobre os EUA".

Enquanto, alguns fãs do Big Brother Brasil tentam explicar que o assunto é referente a um reality show, outros estão se divertindo com a repercussão internacional. "Botaram “Justice for Bin Laden” nos Trending Topics e os americanos ficaram malucos", escreveu um seguidor. Outro fã também brincou com a situação: "O Lula explicando pro Joe Biden porque “Bin Laden merece Respeito” está nos trends do Brasil #BBB24".





