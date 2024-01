Ex de Babal Guimarães comemora condenação do influencer por violência doméstica

A ex-companheira do influenciador Babal Guimarães, a funcionária pública Teresa Costa, comemorou em seu perfil no Instagram a condenação por violência doméstica do cunhado de Carlinhos Maia. Os dois, que ficaram juntos mais de oito anos, terminaram o relacionamento conturbado na Justiça. Usando um filtro da Emily Garcia, ela agradeceu a Justiça pela condenação.

"Vim aqui pra falar com falar e agradecer vocês por todo apoio que tem sido dado. O meu direct com palavras confortáveis, tem as que criticam, mas faz parte. Mas eu só quero dizer que a Justiça foi feita, a de Deus nunca falha e eu vou continuar aqui bem confiante Nele", agradeceu Teresa Costa por meio de um vídeo no Instagram.

Nesta semana, foi divulgado que Babal Guimarães, cunhado do humorista Carlinhos Maia, foi condenado pela Justiça por violência doméstica contra a ex-esposa, Teresa Costa. A sentença saiu no início de 2023, no entanto, a defesa do rapaz tentou recorrer da decisão, porém, o pedido foi negado.

Isso porque, no processo consta que Babal "agiu com premeditação e frieza". Segundo o documento, na época, o influenciador estava embriagado e invadiu a casa da vítima pulando o muro. "O condenado agiu com premeditação e frieza, inclusive desferindo vários socos na direção do rosto e da cabeça da vítima, bem como jogou a vítima contra parede e grade, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura, se revestindo de especial reprovabilidade", escreveu o juiz José Eduardo Nobre Carlos.

Segundo o magistrado, as agressões foram motivadas por uma crise de "ciúme excessivo e sentimento de posse da mulher". Isso configura "motivo fútil", o que agravou o aumento de pena em dois meses e nove dias, mas cumprirá a pena em regime aberto.

Outras denúncias

Vale lembrar que depois de Tereza, Babal Guimarães se casou com a influenciadora Emily Garcia com quem teve um filho. O fim do relacionamento foi rodeado de muitas polêmicas e mais de denúncias de violência doméstica. Na época, o influenciador acusou a mulher de agredi-lo, depois de ela ter dito que sofreu violência doméstica. Inclusive, a jovem conseguiu uma medida protetiva contra ele. Atualmente os dois selaram a paz pelo filho, mas não se falam.