BBB 24: Bin Laden quer desistir do jogo

O MC Bin Laden desabafou na manhã desta sexta-feira (19) na casa do "BBB 24". O funkeiro confessou ao pagodeiro Rodriguinho que está cansado após as discussões dos últimos dias e revelou a possibilidade de apertar o botão de desistência, mas foi motivado pelo cantor a não desistir agora.

"Pensa nas coisas boas. E lembra disso aí, nada pra 'nós' foi fácil, meu velho, nada. Se fosse fácil a gente não ia nem gostar, por isso a gente fica feliz quando acontece coisa boa, porque a gente sabe o que a gente passou", aconselhou Rodriguinho. No entanto, Bin Laden permaneceu em silêncio e falou sobre a possibilidade de apertar o botão de desistência do BBB 24.

"Minha mãe me conhece, pai, não adianta. Minha mãe sabe que eu vou apertar o botão", MC Bin Laden dispara. Contudo, o pagodeiro tenta mostrar pra ele que vale a pena permanecer no jogo: "Não vai não, tá louco. Você tem que fazer valer à pena esse tempo que você tá aqui. Pra que você ficou aqui, pra nada, pra sair?". E o funkeiro perguntou: "Pros outros me julgarem".

Em seguida, o pagodeiro afirmou que eles já são julgados na vida fora do reality. Nitidamente abalado, o Bin Laden falou que ficaria quieto no quarto. Vale lembrar que o funkeiro ficou assim, após uma longa conversa com a influenciadora Vanessa Lopes, na manhã de hoje (19).

Vanessa Lopes pede desculpas a Bin Laden

Durante o bate-papo, a dançarina revelou que teve medo de se aproximar do funkeiro e achou que o namoro dela tinha acabado porque os demais brothers estavam tentando juntar os dois. "Eu tinha medo de te usar como homem, para parecer que estava suprindo a minha carência. Mas, eu tenho namorado e eu te falei que eu tenho namorado", explicou Vanessa Lopes sobre o afastamento.

Ainda na conversa, a influenciadora desabafou que teve medo de perder o namorado. "Eu achava que eu tinha perdido meu namoro por causa de você", finaliza. Contudo, Bin Laden alerta a jovem: "Você precisa entender, já te falei: 'Vanessa, isso é um jogo', você precisa ter equilíbrio emocional para diversas situações que vão acontecer aqui dentro. Então, volta. São 10 dias. Quem é real é teu pai, mãe, família, amigo, seu namorado".