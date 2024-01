Terra e Paixão: Elenco se reune em bar para assistir final da trama

Nesta sexta-feira (19) será exibido pela TV Globo o último capítulo da novela das 21h, "Terra e Paixão". E a coluna Mariana Morais já descobriu que, em cima da hora, os atores resolveram se reunir para assistirem juntos ao desfecho final da trama do horário nobre da emissora.

A convite do autor Walcyr Carrasco, o elenco se reúne na noite de hoje no Bar do Golfe, na Barra da Tijuca. Entretanto, nem todo mundo que gostaria de estar presente poderá ir ao evento, uma vez que muitos atores que moram em outros estados já retornaram para casa, após o término das gravações.

O final de "Terra e Paixão" segue sendo uma mistério, pois o autor Walcyr Carrasco escreveu quatro diferentes desfechos para a trama. Nem mesmo o elenco está por dentro de como a novela vai terminar, exceto os atores que efetivamente participaram das cenas que darão o rumo definitivo ao roteiro.

Tony Ramos, que interpreta o personagem Antônio La Selva, confirmou as diferentes versões do capítulo final. O autor deve decidir na hora, enquanto a trama estiver no ar, sobre o marcante final da história.

"Eu já participei de novelas onde o final só era definido faltando um ou dois dias antes da edição final e agora fiquei sabendo que das quatro versões que gravei para a final, eles irão escolher qual será a oficial nesta sexta-feira. Portanto, as apostas estão sendo feitas e cada um acha que será assim ou assado. Só na sexta-feira, às 21h20, é que as pessoas terão mesmo esta final", revelou o ator ao portal LeoDias.