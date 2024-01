Ex-marido acusa Ana Hickmann de traição e faz forte revelação

Nesta semana, começou a circular o trecho de uma entrevista de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, ao jornalista Ricardo Feltrin. No bate-papo, ele acusa a apresentadora de ter premeditado a agressão para abafar o romance que estava vivendo com o comunicador Eduardo Guedes. Afirma, ainda, que foi "corno".

Segundo Alexandre Correa, a apresentadora teria arquitetado tudo e afirmou que ela foi instruída a abafar seu envolvimento com outra pessoa. O empresário diz que estava tudo claro, só ele não enxergava: “Ana Hickmann premeditou tudo. Foi profissionalmente instruída a fazer isso [...] Eu tenho absoluta certeza que agora fecha toda essa conta com o Eduardo Guedes. E que fique claro, eu não tenho nada contra o casal. Eu sou corno também, esse título ninguém me tira", iniciou o empresário, sendo sarcástico.

Em seguida, ele continua e pontua os sinais que Ana Hickmann deu: “De uma hora pra outra adquiriu um novo celular. Número dois, ter me colocado para fora do quarto. Número três, ela dispensava os seguranças e dizia que queria andar sozinha", pontuou Alexandre Correa.

Por fim, o ex-marido da apresentadora detalhou outras atitudes que hoje fazem sentido pra ele: "Por diversas vezes estávamos em São Paulo, e ela arrumava um motivo pra brigar e sumia. Só aparecia no dia seguinte e desligava o celular. E proibia as pessoas de me falarem se ela estava em casa e coagia as pessoas pra ninguém me dizer onde ela estava".

Ana Hickmann e Edu Guedes



Vale lembrar que, a apresentadora Ana Hickmann negou, por meio da assessoria de imprensa, o romance com Edu Guedes. No entanto, imagens dos dois juntos foram divulgadas durante o programa ‘A Tarde é Sua’, no dia 15 de janeiro. Nos vídeos, eles aparecem dentro do carro e, em outro momento, em um elevador, onde apareceram bem próximos.

As imagens foram obtidas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco que, inclusive, afirmou ter fotos dos dois se beijando, mas optou por não mostrar por ser um momento íntimo. Logo depois, o portal Léo Dias também subiu um vídeo em que o suposto casal aparece junto em um restaurante. Pela imagem, é possível ver que os dois estavam com outros familiares.

O caso veio à tona após o jornalista Ricardo Feltrin divulgar que Ana Hickmann e Edu Guedes estariam juntos desde o ano passado. Segundo as informações, Alexandre Correa já estaria sabendo do romance antes mesmo da agressão que Ana Hickmann sofreu de seu agora ex-marido.