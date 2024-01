Após ser agredida pelo ex, Marcella Maia expõe rejeição de família e amigos

Marcella Maia, que foi a antagonista da novela ‘Quanto Mais Vida Melhor’ da Rede Globo expôs que após divulgar o pedido de ajuda e revelar que estava sendo vítima de agressão do seu ex-companheiro no exterior teve que lidar com a ingratidão de familiares no Brasil. Ela também abriu o jogo que após pedir para morar temporariamente com a sua mãe, recebeu um “não” e outros parentes nem a responderam.

“Eu sou uma sobrevivente e sempre fiz questão de resolver todos os meus problemas sozinha. Já vendi bala no sinal, trabalhei como garçonete, secretária e até me prostituir, antes das coisas começarem dar certo. Durante os meus piores momentos não tive apoio da minha família, mas após ser anunciada como contratada da Globo em 2018, recebi diversas mensagens é uma tentativa de aproximação, que logo aceitei, porque era um sonho ter a minha família comigo. Eu me coloquei à disposição, ofereci ajuda e sentia que finalmente estava vivendo um conto de fadas, mas hoje vejo que era tudo interesse, ao negarem abrigo temporal para uma filha”, disse.

A atriz também desabafou que ao sair da casa do seu ex, que mantinha uma relação aberta há 10 anos, cogitou reconstruir a sua vida no exterior, mas recebeu uma série de ‘nãos’ para trabalhos e frisou que não voltaria a prostituição como uma alternativa.

“Eu recebi muitas mensagens positivas, de colegas de profissão e elenco nos últimos dias, isso me ajudou muito psicologicamente, e foi quando pensei que voltar para o país, minha casa e a minha família seria a melhor alternativa. Já que o acesso ao trabalho sendo uma mulher trans na Europa não é nada como nos filmes ou noticiário diz, você chega para pedir emprego e de maneira tendenciosa te sugerem a entrar na prostituição. Mas carrego muitas cicatrizes e não vejo retorno a essa vida que levava, e que infelizmente muitas de nos mulheres trans temos que passar para sobreviver”, contou a atriz que recebeu mensagens com apoio de diversas personalidades, entre elas do ator Bruno Gagliasso.

A ex-atriz da Globo falou sobre os comentários que recebem nas suas redes sociais sobre só aparecer falando sobre coisas negativas na imprensa. "Esses dias tive que ler diversos comentários de pessoas frisando que só apareço falando de coisas negativas. Mas, acreditem que também não gosto de ficar passando por essas coisas é muito menos vivendo, até porque muitas das vezes fiquei calada na minha carreira ou acabei criando uma narrativa de ‘patricinha europeia’ por indicação de profissionais dizendo que só assim seria aceita no meio do entretenimento, e realmente fui aceitar, mas isso me custou a minha saúde mental, física e a minha independência financeira”, frisou a atriz.