BBB 24: Yasmin Brunet fala em desistir do reality

Na manhã desta terça-feira (23), a modelo Yasmin Brunet desabafou na casa do “BBB 24” sobre estar cansada. A loira comentou que vai mudar a sua postura dentro do jogo e vai se tornar a “planta” da edição, entretanto, ela também revelou que deseja desistir do programa.

Tudo começou com a dinâmica do “Sincerão” em que os brothers tem um momento para expor a sua visão de jogo e alfinetar outros participantes. Contudo, logo depois que acabou o programa ao vivo, Yasmin Brunet se mostrou indignada por ter ganhado a placa de inútil do Luigi. Além disso acabou se desentendendo com Davi Brito por ele ter se exaltado.

“Muito chato, cara. É muito desgastante isso, não é a primeira vez que ele [Luigi] faz isso. Nossa que arrependimento de ter ficado defendendo ele”, começou Brunet. Em seguida, ela expôs que não falará mais nada no jogo e revelou que terá um novo posicionamento: “Eu não vou falar mais nada pra ninguém. Eu vou ser a planta que querem que eu seja. Vou ser a planta mais planta que já teve aqui”.

Em outro momento, Yasmin Brunet desabafou novamente sobre as constantes fofocas e afirmou que pensa em desistir do “BBB 24”. “Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou afim de aguentar”, pontuou a loira. No entanto, na web, internautas não gostaram da postura da jovem.

“E no fim, se o Davi dissesse que nenhum camarote merecia ganhar o programa, ele iria estar mais que certo”, escreveu uma seguidora rebatendo a fala da modelo. Outro também comentou sobre quase todos os camarotes estarem desinteressados no jogo: “Os camarotes esse ano deram 100% errado, todos desinteressados no jogo”. Alguns, inclusive, criticaram as escolhas do Boninho: “Boninho fica um ano escolhendo, e escolhe isso”.

